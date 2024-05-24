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Бесплатный VPN - лучший бесплатный ВПН для ПК и мобильных

Полностью бесплатный ВПН сервис без ограничений по трафику и скорости. Для подключения не требуется регистрация и ввод личных данных.
Уважаемые пользователи, мы КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать наш VPN для обхода ограничений и доступа к заблокированным в вашей стране ресурсам.
Бесплатный VPN
для Windows
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Использование нашего бесплатного VPN обеспечивает безопасность ваших онлайн-платежей и доступ к банковским счетам, личным кабинетам и оплате коммунальных услуг из-за границы через локальные местные серверы. Подключаясь к нашим серверам за границей, вы дополнительно защищаете свои личные данные и финансовую информацию от потенциальных угроз и кибератак злоумышленников.

Это особенно важно для тех, кто часто совершает покупки и оплачивает счета в интернете за пределами РФ во время рабочих поездок или путешествий. Planet VPN обеспечивает надежное шифрование данных и полноценный доступ к вашим личным кабинетам и финансам, что добавляет дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности в сети.

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250,00 ₽

Баланс: 10 598,45 ₽

ШИФРОВАНИЕ VPN КАНАЛА И НАДЕЖНЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРВЕРЫ

На всех наших серверах не ведутся логи, а диски надежно зашифрованы. Таким образом, при отключении от питания сервера, например, для экспертизы - доступ к данным на диске получить будет невозможно.

Особенности Planet VPN:

  • Бесплатные серверы в 5 странах на выбор
  • Работа приложения без регистрации и ввода персональных данных
  • 1260+ серверов · более 60 стран · 5 континентов
  • Защита от DNS и IP-утечек
  • Smart фильтры сайтов в расширении для браузеров
  • Технология Kill Switch
  • Протоколы OpenVPN, IKEv2, StarGuard и PlanetX
  • Защита 256-bit шифрованием
  • Не отслеживаем данные, не ведем логи подключений
  • Нет ограничений VPN-трафика
  • Одновременная поддержка до 10 устройств
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index.home-platforms.alt

НАДЕЖНЫЙ VPN НА ЛЮБОМ УСТРОЙСТВЕ

Наш продукт дает полную поддержку устройств на всех основных операционных системах. Устанавливайте наш бесплатный VPN на ПК (Windows, macOS, Linux), смартфоны и планшеты (Android и iOS), а также расширение в браузеры Chrome, Firefox, Opera, Yandex и Edge. Имеется поддержка Wi-Fi роутеров и загрузка конфигурации в сторонние VPN-клиенты, например, OpenVPN.

Для вашего телефона

Planet VPN для вашего мобильного устройства

Android
iOS
Amazon
AppGallery

Для вашего компьютера

Planet VPN для вашего компьютера с Windows, macOS или Linux

Windows
macOS
Linux

Для вашего браузера

Прокси Planet VPN для любого браузера

Chrome
Firefox
Edge
Opera
Yandex

НАША ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ
БЫСТРЫХ БЕСПЛАТНЫХ VPN-СЕРВЕРОВ

1260+
серверов
60+
стран
5
континентов
Смотреть все cерверы

В бесплатной версии впн вы получаете серверы в 5 странах на выбор, трафик без ограничений по мегабайтам и по скорости соединения, высокую скорость каждого из серверов (не хуже платных альтернатив), а также отсутствие авторизации и ввода личных данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА C PREMIUM-ПАКЕТОМ

Обычный
Скачать бесплатно
  • 5 стран без ограничений
  • Быстрые cерверы
  • Приложения для мобильных и компьютера
  • Техническая поддержка по e-mail

Дополнительно доступно:

premium Premium
Получить все преимущества
  • Более 60 стран, 1260+ серверов
  • Максимальная скорость
  • Специальные cерверы: Double VPN, Onion-over-VPN, P2P, Streaming
  • Отсутствие рекламы
  • Игровые cерверы с низким ping
  • Поддержка роутеров и сторонних VPN-клиентов
  • До 10 устройств под одной подпиской
  • Техническая поддержка через чат или email

Если вы захотите расширить возможности бесплатной версии, то в любой момент есть возможность использовать Премиум-пакет, чтобы получить доступ к большему количеству серверов в более чем 60 странах мира и насладиться другими важными преимуществами в скорости и функционале.

В этом случае вам нужно указать e-mail исключительно для того, чтобы вы могли использовать VPN на всех ваших устройствах по одной подписке.

НАМ ДОВЕРЯЕТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 МЛН. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О PLANET VPN

  • Бесплатная версия без ограничения по трафику и по времени, для любой ОС и устройства
  • Smart фильтры сайтов в расширении для браузеров
  • До 10 отдельных устройств на 1 premium-аккаунте
  • Надежное шифрование всех жестких дисков на наших серверах
  • Не отслеживаем данные, не ведем логи подключений
  • Возможность работы без авторизации и ввода личных данных
  • Технологии OpenVPN 256-bit 2048 RSA
  • 1260+ серверов · более 60 стран · 5 континентов
  • Приложения и конфигурации для всех Ваших устройств
  • Технология Kill Switch
  • Высокоскоростные VPN-cерверы
  • Протоколы OpenVPN, IKEv2, StarGuard и PlanetX. Поддержка PPTP и L2TP/IPSec
  • Защита от DNS- и IP-утечек
  • Доступность 24/7

С Planet VPN вы получаете полностью бесплатный VPN с возможностями, функционалом и защищенностью на уровне лучших платных сервисов, а при необходимости можете воспользоваться Премиум-аккаунтом и получить еще больше преимуществ.

Часто задаваемые вопросы (FAQs)

Работает ли бесплатный VPN?

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Бесплатный VPN, если он работает корректно, может обеспечить хороший баланс между безопасностью и доступностью. Наш бесплатный VPN нацелен на предоставление надежного соединения и защиту данных пользователей. Несмотря на скептицизм по поводу эффективности бесплатных сервисов, наш VPN стремится опровергнуть эти сомнения, поддерживая высокий уровень производительности и надежности. Как всегда, пользователи должны оценивать свои потребности и проявлять должную осмотрительность при выборе сервиса.

Безопасен ли бесплатный VPN?

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Конечно! Хотя некоторые бесплатные VPN могут вызывать проблемы, наш сервис ставит безопасность пользователя превыше всего. Мы используем передовые стандарты шифрования и придерживаемся строгой политики отсутствия логов, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность ваших действий в Интернете. Регулярно проверяемый и ориентированный на прозрачность, наш бесплатный VPN разработан с учетом максимальной защиты пользователя. Наслаждайтесь спокойствием, зная, что с нами ваше присутствие в сети защищено.

Какой бесплатный VPN лучше?

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Существует несколько авторитетных бесплатных VPN, и среди них выделяется Planet VPN. Planet VPN обеспечивает отличный баланс между конфиденциальностью пользователей, скоростью и глобальным покрытием серверов. Используя передовые методы шифрования для защиты пользовательских данных, он сохраняет высокую производительность. Пользователям всегда полезно сравнивать характеристики и отзывы различных сервисов, но Planet VPN определенно является сильным конкурентом в категории бесплатных VPN.

Какой бесплатный VPN безопасно использовать?

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Рассматривая безопасность бесплатного VPN, необходимо изучить политику провайдера, меры безопасности и отзывы пользователей. Среди доступных вариантов Planet VPN известен своей приверженностью к конфиденциальности и безопасности пользователей. Используя передовые методы шифрования и строго придерживаясь политики отсутствия логов, Planet VPN гарантирует, что пользовательские данные останутся конфиденциальными и защищенными. Однако, независимо от провайдера, перед выбором VPN всегда убедитесь, что он имеет прозрачную политику и положительные отзывы пользователей.

Существует ли полностью бесплатный VPN?

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Несмотря на то, что существует множество бесплатных VPN, Planet VPN выделяется своей мощной бесплатной версией. Она не только предлагает пожизненный доступ к пяти стратегическим локациям, но и не уступает в скорости и возможностях платным версиям. Это означает, что пользователи могут наслаждаться VPN премиум-класса без каких-либо затрат. Стремление Planet VPN предоставлять первоклассный сервис даже в бесплатной версии делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет надежное и быстрое VPN-решение.

Существует ли бесплатный VPN?

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Да, бесплатные VPN существуют. Некоторые провайдеры предлагают бесплатные версии своих услуг, однако такие версии часто имеют ограничения, например, лимит данных, меньшее количество серверов или более низкую скорость по сравнению с платными вариантами. При выборе бесплатного VPN следует быть осторожным, так как некоторые из них могут иметь проблемы с конфиденциальностью или монетизировать свои услуги, показывая рекламу или продавая данные пользователей. Одним из наиболее заметных бесплатных VPN является Planet VPN. Чтобы по-настоящему оценить его производительность и качество услуг, лучше всего попробовать его самостоятельно.

Как работает бесплатный VPN?

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Бесплатные VPN работают так же, как и платные: они направляют ваш интернет-трафик через защищенный сервер, маскируют ваш IP-адрес и шифруют ваши данные. Однако, чтобы компенсировать затраты, бесплатные VPN могут ограничивать доступные данные, скорость или количество серверов. Некоторые из них могут показывать рекламу или использовать другие модели монетизации. Они действуют как защитный туннель для вашей деятельности в Интернете. Популярным выбором является Planet VPN. Всегда убедитесь, что выбранный вами VPN уважает вашу конфиденциальность и безопасность.

Как работает VPN?

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VPN (виртуальная частная сеть) создает безопасное и зашифрованное соединение между вашим устройством и удаленным сервером. Когда вы подключаетесь к VPN, ваш интернет-трафик направляется через этот сервер, маскируя ваш IP-адрес и создавая впечатление, что вы просматриваете веб-страницы с его местоположения. Этот процесс защищает ваши данные от посторонних глаз, таких как хакеры или ваш интернет-провайдер (ISP), и гарантирует, что ваша деятельность в сети останется конфиденциальной. VPN, такие как Planet VPN, совершенствуют этот процесс с помощью передового искусственного интеллекта, который выбирает лучшие серверы для ваших нужд, обеспечивая безопасность и оптимальную производительность.

Легальны ли VPN?

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Да, использование VPN законно в большинстве стран. VPN обычно используется для законных целей, таких как защита личных данных, обеспечение конфиденциальности и доступ к местным веб-сайтам и услугам во время путешествий. Важно понимать законы вашей страны перед использованием VPN. Такие сервисы, как Planet VPN, работают в рамках законодательства и обеспечивают безопасный и приватный просмотр веб-страниц.

Для чего используется VPN?

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Люди используют VPN по разным причинам, в том числе:

  • - Конфиденциальность и безопасность: VPN шифрует ваше интернет-соединение, защищая ваши данные от хакеров и подслушивающих, особенно в общественных сетях Wi-Fi.
  • - Использование местных сервисов во время путешествий: VPN позволяет подключаться к серверам в вашей стране, что упрощает безопасный доступ к местным сайтам и услугам, когда вы находитесь за границей.
  • - Анонимный просмотр: VPN маскирует ваш IP-адрес, делая невозможным для веб-сайтов и рекламодателей отслеживать ваши действия в Интернете.
  • - Игры: VPN может повысить скорость и стабильность соединения, позволяя вам играть с геймерами из разных стран на равных условиях и быстрее получать доступ к новым функциям или релизам игр.
  • - Потоковое вещание: VPN может улучшить качество потокового вещания, обеспечив более плавное соединение, что позволяет смотреть контент без буферизации.

Planet VPN, например, предоставляет все эти преимущества, обеспечивая простоту использования благодаря подбору серверов на основе искусственного интеллекта. Однако мы настоятельно рекомендуем не использовать VPN для обхода законов и правил.

Что обозначает VPN?

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VPN расшифровывается как Virtual Private Network (виртуальная частная сеть). Это технология, создающая безопасное и зашифрованное соединение между вашим устройством и Интернетом. Это означает, что все данные, которые вы отправляете и получаете в сети, защищены от хакеров, шпионов и других лиц, пытающихся следить за вашей онлайн-активностью. По сути, VPN обеспечивает вам частное и безопасное интернет-соединение, даже если вы пользуетесь публичной сетью, например Wi-Fi в кафе.

Безопасны ли VPN?

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Да, VPN в целом безопасны для использования, если вы выбрали надежного провайдера. Хороший VPN использует надежные протоколы шифрования для защиты ваших данных и предлагает функции, повышающие конфиденциальность и безопасность, такие как политика отсутствия логов и защита от утечек DNS. Однако не все VPN одинаково хороши, поэтому важно выбрать надежный сервис.

Planet VPN, например, использует надежное шифрование и гарантирует, что данные пользователя не будут переданы третьим лицам, обеспечивая безопасный просмотр веб-страниц. Он не хранит журналы и работает в соответствии с румынскими правилами. Румыния не входит в альянсы по слежке, поэтому Planet VPN не обязан собирать или раскрывать данные о своих пользователях.

Виртуальная частная сеть или VPN — это мощный инструмент для тех, кто хочет защитить свою конфиденциальность и безопасность в Интернете. Когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик шифруется и направляется через частную сеть, что значительно затрудняет перехват или мониторинг вашей онлайн-активности.

Еще одно преимущество использования нашего лучшего бесплатного VPN заключается в том, что он поможет вам оставаться в безопасности при использовании общедоступных сетей Wi-Fi. Публичные сети Wi-Fi, как известно, небезопасны, и хакеры могут легко перехватить ваш трафик и украсть вашу личную информацию. Но когда вы используете VPN, ваш трафик шифруется, что значительно затрудняет перехват ваших действий. Это означает, что вы можете уверенно использовать общедоступные сети Wi-Fi, зная, что ваша конфиденциальная информация защищена.

В дополнение к этим преимуществам безопасности и конфиденциальности использование бесплатного VPN также может сэкономить ваши деньги. Многие интернет-магазины и сайты бронирования используют динамическое ценообразование, а это означает, что цена, которую вы видите, может зависеть от вашего местоположения и других факторов. Вы можете найти более выгодные предложения на продукты и услуги, используя наш бесплатный ВПН для маскировки вашего местоположения.

Наконец, использование Planet VPN может помочь вам сохранить анонимность в сети.

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