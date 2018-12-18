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VPN для Андроид - скачать бесплатно

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Android смартфона или планшета

  • Доступ к сервису без регистрации или предоставления личной информации
  • Строгая политика отсутствия логов
  • Мощное шифрование жесткого диска применяется на всех серверах
  • Отсутствуют ограничения на трафик, время и пропускную способность
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
download
Скачайте приложение Planet VPN из Play Market
    2. Запустить
    signin
    Запустите приложение
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для всех Android устройств

        Planet VPN Можно установить на различные устройства Android, включая смартфоны и планшеты. Вы можете повысить безопасность и конфиденциальность своих действий в Интернете с помощью бесплатного VPN для Андроид. Вы можете сделать это, чтобы просматривать веб-страницы анонимно и защитить свои личные данные.

        Вы можете использовать наш бесплатный VPN для Android для того, чтобы не потерять возможноть посещать ваши любимые веб-сайты и онлайн-сервисы. Кроме того, поскольку общедоступные сети Wi-Fi часто незащищены и открыты для хакерских атак, использование бесплатного VPN на вашем Андроид устройстве может быть особенно важным при подключении к одной из этих сетей.

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        Ключевые преимущества Planet VPN для Android

        Обеспечивает конфиденциальность
        Обеспечивает конфиденциальность
        Наш бесплатный VPN для Android обеспечивает строгую политику отсутствия логов и защищает данные пользователей от доступа третьих сторон. Кроме того, приложение использует мощное шифрование диска на каждом сервере по всему миру
        Самый скоростной
        Самый скоростной
        Planet VPN предлагает высочайшие скорости соединения, делая его лидером на рынке VPN-сервисов
        Торренты
        Торренты
        С нашим приложением Planet VPN, вы можете скачивать торренты безопасно и анонимно
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        В случае обрыва соединения с VPN, наше приложение блокирует весь трафик, чтобы предотвратить передачу незашифрованных данных с вашего устройства Android
        Отсутствуют ограничения на трафик и время
        Отсутствуют ограничения на трафик и время
        Planet VPN предоставляет вам неограниченную пропускную способность и передачу данных. Вы можете свободно просматривать, стримить и загружать все, что вам нужно
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        60+ стран на выбор для наших VPN-серверов
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает наилучшее шифрование для вашего устройства Android
        Поддержка
        Поддержка
        Нужна помощь с ответом на сложные вопросы? Наш сайт предлагает круглосуточную онлайн-поддержку через чат или систему электронных тикетов

        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Google Play
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 817k отзывов
        10 000 000+ Скачиваний
        App Store
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 173k отзывов
        20 000 000+ Скачиваний

        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Какой VPN лучше для андроид бесплатно?

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        Для устройств на платформе Android мы предлагаем Planet VPN. Наше бесплатное решение предоставляет функциональность, сравнимую с платными сервисами. Planet VPN обеспечивает высокий уровень безопасности и удобный интерфейс. С Planet VPN пользователи получают доступ к 5 бесплатным серверам в ключевых географических точках. Просто загрузите приложение, выберите сервер и подключитесь. Для начала использования регистрация не требуется.

        Где VPN в телефоне?

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        В большинстве телефонов VPN можно активировать в настройках устройства. Однако для полноценного использования VPN рекомендуется установить специализированное приложение, такое как Planet VPN. После установки приложения запустите его, и вы сможете выбирать серверы и подключаться к VPN прямо из интерфейса программы. С Planet VPN это происходит в несколько кликов: просто выберите желаемый сервер и подключитесь.

        Как VPN влияет на телефон?

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        VPN может влиять на работу вашего телефона следующим образом:

        • Безопасность: VPN шифрует ваш трафик, делая подключение более безопасным, особенно при использовании открытых Wi-Fi сетей.
        • Скорость соединения: В зависимости от выбранного сервера и качества VPN-сервиса, скорость интернет-соединения может уменьшиться, а при подключении к серверу, расположенному ближе к выбраному вами вебсайту, наоборот увеличться.
        • Заряд батареи: Активное использование VPN может ускорять разрядку батареи.
        • Память и производительность: Приложение VPN может занимать некоторое место в памяти устройства, но современные приложения, такие как Planet VPN, оптимизированы для минимального воздействия на производительность.

        Выбор качественного VPN, такого как Planet VPN, поможет минимизировать потенциальные негативные эффекты и обеспечит надежное и стабильное соединение.

        Может ли VPN украсть пароли?

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        Нет, VPN не может украсть ваши пароли. Сервисы, такие как Planet VPN, не требуют регистрации и не собирают логи активности пользователей. Даже для оплаты Премиум-подписки можно использовать анонимные методы, такие как Bitcoin и другие криптовалюты, обеспечивая максимальную конфиденциальность пользователей.

        Использование бесплатного VPN на устройстве Android может иметь ряд преимуществ, особенно в современном мире, который становится все более взаимосвязанным, когда речь идет о конфиденциальности и безопасности в Интернете. При использовании Planet VPN на Android-устройстве возможны следующие преимущества:

        • Повышенная безопасность: ваш интернет-трафик зашифрован нашим бесплатным VPN, что затрудняет отслеживание и чтение вашей информации другими людьми.
        • Защита конфиденциальности: также обеспечивается Planet VPN, который маскирует ваш IP-адрес, чтобы затруднить отслеживание вашей онлайн-активности.
        • Улучшенная производительность: периодическое использование нашего сервиса Planet VPN, особенно при подключении к серверу, расположенному рядом с вами, может фактически повысить скорость вашего интернет-соединения.
        • Блокировка рекламы и вредоносных программ: некоторые VPN-сервисы оснащены блокировщиками рекламы и вредоносных программ.

        В целом использование нашего бесплатного VPN для Android дает много преимуществ, включая повышенную безопасность и конфиденциальность и более высокую скорость интернета.