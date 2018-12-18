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Экономьте на авиабилетах с Planet VPN!

Любите путешествовать, но цены на авиабилеты слишком высоки? Planet VPN поможет вам сэкономить!

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Как туристические компании регулируют цены в зависимости от вашего гео-расположения?

В век Интернет-технологий далеко шагнул и маркетинг. Теперь туристическим компаниям проще регулировать сбыт своих услуг, а в частности продажу авиабилетов. Они очень часто для увеличения спроса на авиабилеты для отдельных регионов, делают скидки и занижают цены, а для других регионов, где спрос итак высок, повышают цены на авиабилеты.

Как они это делают? - Всё просто, сайты агентств и туристических компаний получают ваш IP и по нему определяют ваше местоположение. После чего, на основе вашего местоположения они показывают вам цены, которые назначили для вашего региона.

Как купить более дешевые авиабилеты при помощи VPN?

Очень просто: скройте свой IP и зашифруйте свой трафик при помощи Planet VPN, для сайтов туристических компаний и агентств. Для них это будет выглядеть так, как будто Вы находитесь в другой стране. Для этого нужно всего 3 шага:

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    Загрузите и установите приложение на своё устройство

  • Подключись

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    Подключитесь к одному из наших серверов

  • Пользуйтесь

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    Посещайте ваши любимые сайты

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Как искать дешевые авиабилеты через VPN?

7 простых шагов, чтобы купить авиабилет по самой низкой цене:

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Ищите предложения авиабилетов на крупных сайтах, например KAYAK.com или Expedia.com, без использования VPN.

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Найдите рейсы, которые вы бы хотели совершить и запомните цены.

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Запустите приложение Planet VPN и подключитесь к серверу в другой стране.

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Откройте окно инкогнито в отдельном окне браузера.

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Найдите рейсы точно так же, как вы это делали в шаге 1.

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Сравните цены.

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Повторите шаги с 3 по 6, чтобы найти лучшие цены.

Какие есть еще трюки для поиска и покупки авиабилетов через Planet VPN?

Вариантов много, но все они сводятся к маскировке вашего реального местоположения и шифрованию данных, чтобы туристические компании и агентства не смогли правильно проанализировать данные, на основе которых смогут завысить цену для вас.

Измените свой IP-адрес на страну с низким уровнем дохода, например, Индонезию или Украину. Для таких регионов, чтобы стимулировать спрос, обычно делаются значительные скидки или существуют отдельные тарифы на авиабилеты.
Измените свой IP-адрес на тот, в чью страну вы хотите полететь. Часто политика турагентств такова, что для туристов из других стран они завышают стоимость авиабилетов, а для своих сограждан наоборот делают скидки.
Измените свой IP-адрес на тот, что принадлежит стране авиакомпании. Например, вы решили посетить Индонезию, соответственно выбираете в списке серверов Planet VPN эту страну. Сайт авиакомпании будет видеть адрес своей страны и может предложить цены как для своих сограждан или какие-то хорошие скидки.
Так же очень часто маркетологи туристических агентств и авиакомпаний создают алгоритм установки цен, который реагирует на многоразовые посещения вами их сайта. Вы, в надежде, что завтра цена будет ниже, заходите на сайт, но цена оказывается выше. Знакомо такое? - Чтобы избежать этого, используйте Planet VPN и отдельное окно браузера, в режиме инкогнито, чтобы купить билеты по адекватной цене.
Многие крупные турагентства и авиакомпании имеют сайты в разных доменных зонах, таких как британская (.co.uk), французская (.fr) или канадская (.ca). Подключайтесь к Planet VPN, выбирайте необходимую страну и заходите на сайт компании той доменной зоны, чью страну вы выбрали при подключении. Скорее всего цена для вас будет ниже, чем если бы Вы из США зашли на сайт в зоне .fr
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Начинайте упаковывать свои чемоданы и готовьтесь к путешествиям!

В современном мире Интернет-коммерции многие онлайн-магазины используют ценовую сегментацию на основе геоположения, чтобы улучшить сбыт и заработать больше на более высокой покупательской способности. Это их маркетинговая стратегия, и она работает на них.

С Planet VPN легко переключаться между различными ценовыми сегментами и заставить все эти маркетинговые ухищрения работать на вас.

Если вы хотите экономить на авиабилетах и интернет-покупках, покупайте подписку на Planet VPN!

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