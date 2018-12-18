VPN для Chrome - скачать бесплатный впн для хрома в один клик

Если VPN не подключается, проверьте ваше интернет-соединение. Убедитесь, что у вас нет других активных VPN-соединений. В Planet VPN есть функция Killswitch: если соединение с VPN прерывается, она блокирует весь нешифрованный трафик. Для улучшения соединения попробуйте подключиться к другому, ближайшему серверу. Убедитесь также, что ваше приложение обновлено до последней версии. Если проблема решается, обратитесь в службу поддержки Planet VPN через чат или по электронной почте.