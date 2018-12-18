VPN для Chrome - скачать бесплатный впн для хрома в один клик

Planet VPN - Лучшее VPN расширение для Google Chrome
Конфиденциальность
Анонимный просмотр
Благодаря лучшему ВПН для Chrome, ваш реальный IP-адрес никто не видит, соблюдается полная конфиденциальность и анонимность, поскольку IP изменяется на адрес другой страны через доступный сервер подключения
Стабильное соединение
Chrome VPN plugin имеет множество серверов для подключения, расположенных практически на всех материках, что свидетельствует о бесперебойном соединении и возможности организовать качественный поток данных
Защита
100% безопасное соединение
Доступ к приватным данным пользователям, которые хранятся в памяти ПК или мобильного устройства, защищены и скрыты от посторонних лиц. С ВПН для Chrome вам гарантируется полная безопасность, чтобы комфортно и анонимно работать в сети Интернет
Прячет ваш трафик
Благодаря смене реального IP на адрес сервера, расположенного в другой стране, никто не сможет за вами следить и узнать ваше географическое положение. Трафик скрывается не только от чужих глаз злоумышленников, но даже от вашего провайдера
Безопасный Wi-Fi
Если вы подключаетесь к общественной сети Wi-Fi в кафе, в торговом центре или любом другом месте, браузер с ВПН позаботится о том, чтобы отфильтровать все вредоносные и потенциально опасные сайты и предоставить вам только надежный и защищенный серфинг в сети
Защита
Шифрование данных
Благодаря использованию эффективных протоколов шифрования удается защитить трафик пользователя и скрыть его от посторонних лиц. VPN расширение для Сhrome позволяет скрыть всю историю поиска, а также обеспечить полную анонимность в Интернете
Повсеместная защита
Доступная защита на всех устройствах, которыми вы пользуетесь. Вы можете установить ВПН на Chrome на ПК и на ноутбуке, и использовать свой аккаунт одновременно на нескольких устройствах
Предотвращение наблюдения
Технологии шифрования позволяют защитить все личные данные и файлы пользователя, риск наблюдения или слежки за вашими действиями сводится к нулю
3 простых шага для установки Planet VPN для Chrome бесплатно
Почему стоит скачать лучшее бесплатное VPN расширение для Chrome - Planet VPN?
Множество VPN-локаций
Подключите VPN Chrome расширение и выбирайте любой сервер из предложенных в списке. Вы сможете изменить свой реальный адрес на IP США, Канады, Австралии, Индии и других стран
Смарт фильтры
Настраивайте VPN и выбор локации, блокировщик рекламы, запись истории и другие функции индивидуально для каждого сайта
Полная конфиденциальность
Скачав бесплатно VPN Chrome для компьютера, вам гарантированная защита пользовательских данных за счет применения надежных протоколов шифрования и самого функционала сервиса
Высокая надежность и безопасность соединения
Сервис обеспечивает анонимность в сети, а также полную защищенность личных данных от провайдера и посторонних лиц
Сверхнадежное шифрование
ВПН для Chrome оснащен эффективными протоколами шифрования, чтобы защитить и скрыть трафик, а также обеспечить надежность личным данным пользователя
Неограниченная пропускная способность
Мы никогда не ограничиваем нашу пропускную способность и поддерживаем полностью безлимитный VPN для Chrome.
Мгновенный доступ к вашим любимым ресурсам
Достаточно скачать ВПН на Chrome, чтобы продолжить использовать любимые ресурсы онлайн
Прямые эфиры и стриминг трансляций
Прямо в сети вы сможете принимать участие в прямых эфирах или сами их организовывать без риска сбоя трансляции, то же самое касается стриминга – браузер с ВПН гарантирует качественный и бесперебойный поток данных
Совместимость с любым устройством
Вы можете установить ВПН на Chrome для компьютера или ноутбука, все ваши гаджеты будут надежно защищены
Молниеносная скорость
Сервис помогает удовлетворить все потребности клиентов, поэтому при скачивании фильмов, музыки или онлайн-игр никогда не будет сбоев или торможения
Поддержка 24/7
VPN плагин для Google Chrome имеет поддержку для пользователей и вы можете обращаться к специалистам для решения любого вопроса
Узнайте, почему бесплатный Planet VPN для Chrome так популярен среди клиентов
Часто задаваемые вопросы (FAQs)
Где VPN в Хроме?
Чтобы использовать VPN в Хроме, вам нужно скачать расширение для этого браузера с официального сайта. После установки активируйте расширение в разделе "Расширения", который находится в верхнем правом углу панели инструментов браузера. Просто найдите расширение Planet VPN среди других, выберите желаемый сервер и нажмите "Подключить".
Какой VPN самый безопасный бесплатный?
При выборе самого безопасного бесплатного VPN важно обращать внимание на политику конфиденциальности, протоколы шифрования и репутацию сервиса. Planet VPN является отличным выбором, потому что он использует сильные протоколы шифрования, обеспечивает строгую политику без логов и имеет положительные отзывы пользователей (4,9 звезд). Более того, он предоставляет высокую скорость и стабильность соединения даже в бесплатной версии.
Когда заблокируют ВПН?
Planet VPN постоянно совершенствует свои функции и адаптируется к изменениям в интернете. Мы используем продвинутое шифрование и надежные протоколы подключения. При использовании Planet VPN сайты видят только местоположение выбранного сервера, но не ваше реальное местоположение. Таким образом, сайты могут обнаружить только сервер VPN, на котором вы находитесь, но не ваш настоящий IP-адрес.
Почему VPN не подключается?
Если VPN не подключается, проверьте ваше интернет-соединение. Убедитесь, что у вас нет других активных VPN-соединений. В Planet VPN есть функция Killswitch: если соединение с VPN прерывается, она блокирует весь нешифрованный трафик. Для улучшения соединения попробуйте подключиться к другому, ближайшему серверу. Убедитесь также, что ваше приложение обновлено до последней версии. Если проблема решается, обратитесь в службу поддержки Planet VPN через чат или по электронной почте.
Какой бесплатный VPN лучше для Chrome?
Сервис Planet VPN можно назвать одним из лучших на сегодняшний день, с которым вы получаете высококачественные и эффективные услуги использования виртуальной частной сети на любом компьютерном или мобильном устройстве. Пользователю доступен бесплатный ВПН для Chrome, который гарантирует полную конфиденциальность и защиту данных. С Сhrome VPN plugin ваш ПК или смартфон защищены от несанкционированного доступа, вы можете серфить в Интернете анонимно и никто не сможет отслеживать реальный IP.
Как установить VPN в Chrome?
Чтобы установить ВПН для Chrome, следуйте таким действиям:
- зайти в меню настроек браузера;
- выбрать раздел Дополнительно;
- кликнуть на Расширения;
- в поисковой строке ввести Planet VPN;
- скачать VPN плагин для Google Chrome и добавить в панель;
- кликнуть на иконку расширения в панели браузера;
- зарегистрировать аккаунт (по желанию);
- выбрать сервер для подключения;
- подтвердить соединение нажав кнопку "Подключиться";
- для отключения нажмите "Отключиться"
С годами VPN становятся все более популярными, позволяя пользователям безопасно и конфиденциально просматривать веб-страницы. Хотя у использования VPN есть несколько преимуществ, у использования бесплатного VPN для Chrome также есть много преимуществ.
Во-первых, использование нашего бесплатного VPN в Chrome браузере позволяет обойти географические ограничения и получить доступ к контенту, который может быть недоступен в вашей стране. ВПН позволяет вам подключаться к серверам в разных местах, открывая доступ к веб-сайтам и онлайн-сервисам, которые могут быть заблокированы или ограничены в вашем регионе. Это особенно полезно для людей, которые часто путешествуют и нуждаются в доступе к онлайн-сервисам в разных частях мира.
Во-вторых, Planet VPN в Chrome обеспечивает дополнительный уровень безопасности, защищая вашу онлайн-активность от посторонних глаз. Виртуальные частные сети шифруют ваш интернет-трафик и скрывают ваш IP-адрес, что затрудняет отслеживание вашей онлайн-активности хакерами и киберпреступниками. Это особенно важно для тех, кто часто использует общедоступные сети Wi-Fi, поскольку эти сети часто небезопасны и могут подвергать риску вашу личную информацию.
В-третьих, наш бесплатный VPN для Chrome обеспечивает большую анонимность и конфиденциальность, помогая защитить вашу личность и личную информацию в Интернете. Виртуальные частные сети не позволяют вашему интернет-провайдеру и другим третьим лицам отслеживать ваши действия в Интернете, гарантируя, что ваша история просмотров и личная информация останутся конфиденциальными.
В целом, использование бесплатного ВПН с браузером Chrome имеет несколько преимуществ, включая повышенную безопасность и конфиденциальность. Однако, учитывая разнообразие доступных ВПН-сервисов, важно выбрать авторитетного и надежного провайдера, который соответствует вашим потребностям и бюджету.