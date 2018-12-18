Что такое утечка DNS?
Даже если у вас подключен самый лучший VPN, увы, его технические возможности не позволяют гарантировать защиту DNS-запросов с вашего компьютерного или мобильного устройства. И этот фактор не зависит от надежности шифрования трафика. Если происходит утечка DNS, это означает, что посторонние субъекты будут видеть веб-ресурсы, которые вы посещаете, какие действия вы выполняете, какие приложения открываете и используете для личных целей.
DNS – это особая система адресных книг, которая непосредственносвязана со всеми манипуляциями, которые вы производите во время посещениясети Интернет. Например, браузер или приложение задействуют DNS, чтобы осуществлять серверный поиск для генерации последующей связи междусервисами и сайтами, которые требуются клиенту. Устройство направляет запросы и получает ответные инструкции действий для поиска целевых данных. Следовательно, именно DNS-запросы обусловливают общий уровень конфиденциальности пользовательских данных, а также могут формировать угрозу безопасности. Проверить DNS просто – подключайте Planet VPN и освободите себя от киберугроз.
Как избежать утечки DNS с помощью сервиса Planet VPN
Когда на вашем персональном компьютере не включен VPN, за режим безопасности отвечает служба DNS, предоставляемая провайдером. Но при подключении Planet VPN происходит активация исключительно DNS-серверов данного сервиса. Гарантируется полная защита и минимизируются риски информационной утечки. Использование DNS-серверов Planet VPN дает неоспоримые преимущества:
- высокая производительность DNS серверов Planet VPN;
- полностью исключено сохранение журналов активности и подключений;
- самое надежное шифрование трафика.
Принцип работы заключается в следующих действиях:
- когда вам нужно открыть страницу в Интернете, вы вводите определенный запрос, а далее кликаете на целевую ссылку;
- выбранный адрес отправляется в зашифрованный туннель к серверу DNS;
- на сервер поступает ответ, и он передается пользователю для открытия сайта.
Все эти действия генерируются в защищенном канале связи, поэтому угроза взлома или утечки исключена. Вы можете проверить DNS сервер в режиме онлайн на сайте Planet VPN.
Всегда ли нужна проверка на утечку DNS?
Проверка DNS сервера – это важная мера безопасности, которую следует проводить регулярно. Даже если вы уже пользуетесь сервисом VPN, не исключена угроза безопасности, связанная именно с уязвимостью DNS. Если происходит информационная утечка, это сопровождается такими действиями:
- компьютер пользователя будет отправлять запросы DNS не в туннель Planet VPN, а в общую сеть;
- компьютер пользователя будет отправлять запросы DNS через туннель Planet VPN, но попадать они будут уже на внешний сервер, а не на защищенный узел.
- В обоих перечисленных случаях посторонним лицам видны все сайты, на которые будет заходить пользователь, а также все приложения и программы, которые используются в вашей работе.
Почему происходит утечка DNS, когда включен VPN
Даже в том случае, если вы постоянно пользуетесь сервисом VPN, возможны утечки DNS. Выделяют следующие самые популярные причины утечки DNS:
- VPN-сеть настраивалась вручную – это существенно повышает риски утечки информации и приватных данных, а также добавляется фактор специфики конфигурации операционной системы пользовательского ПК. Если вы подключаете Planet VPN, такие проблемы исключены, вам обеспечивается полноценная защита;
- злоумышленники перехватили контроль вашего роутера, в результате чего запросы с ПК отправляются уже в общую сеть, а не в зашифрованный туннель – такая ситуация чаще всего происходит, когда вы пользуетесь подключением Wi-Fi в публичных местах (торговый центр, спортклуб, кафе, парк и т.д.). Достаточно использовать сервис Planet VPN, чтобы устранить все риски и потенциальные уязвимости;
- DNS был настроен вручную и была активирована команда не использовать подключение через сервер Planet VPN – лучше всего избегать таких мероприятий, даже если вы опытный юзер, поскольку нарушается общая кибербезопасность вашего компьютера.