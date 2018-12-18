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Бесплатный VPN для IOS - скачать для iPhone и iPad

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для iPhone или iPad

  • Мощное шифрование жесткого диска активно на серверах по всему миру
  • Строгая политика отсутствия записей о пользователе
  • Не требуется регистрация или предоставление персональных данных
  • Отсутствуют ограничения на время использования, трафик или пропускную способность
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3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
download
Скачайте приложение Planet VPN из App Store
    2. Запустить
    signin
    Запустите приложение
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Загрузите Planet VPN для своих устройств Apple

        Planet VPN можно установить на устройства iOS, такие как iPhone и iPad. Настроив VPN, вы можете повысить безопасность и конфиденциальность своих действий в Интернете, анонимно просматривать веб-страницы и защищать свои личные данные. При подключении к общедоступным сетям Wi-Fi, которые часто не защищены и подвержены кибератакам, вы должны использовать наш бесплатный VPN для iOS устройств. Ваша онлайн-активность останется конфиденциальной и безопасной, если ваше интернет-соединение зашифровано с помощью VPN.

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        Ключевые преимущества Planet VPN для iOS:

        Обеспечивает конфиденциальность
        Обеспечивает конфиденциальность
        Для нашего бесплатного приложения VPN для iOS защита конфиденциальности пользователей - приоритет. У нас строгая политика отсутствия логов и мы не передаем данные третьим лицам. Кроме того, наши серверы по всему миру защищены мощным шифрованием жесткого диска
        Самые быстрые соединения
        Самые быстрые соединения
        Planet VPN предлагает самые высокие скорости соединения на рынке
        Torrents
        Torrents
        Используйте торренты анонимно на своем устройстве iOS, скрывая свой онлайн-идентификатор
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        Наше приложение автоматически блокирует все трафик в случае потери VPN-соединения, предотвращая передачу незашифрованного трафика.
        Без ограничений по времени и пропускной способности
        Без ограничений по времени и пропускной способности
        Planet VPN предлагает пожизненный доступ к неограниченной пропускной способности и передаче данных. Это означает, что вы можете просматривать, стримить и загружать столько контента, сколько захотите
        Обширная сеть
        Обширная сеть
        Мы предоставляем услуги VPN в более чем 60 странах, давая вам широкий выбор локаций
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        OpenVPN - самый безопасный протокол шифрования для устройств iOS
        Поддержка
        Поддержка
        Наш веб-сайт предлагает круглосуточную помощь по сложным вопросам через систему живого чата или электронной почты

        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Google Play
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 817k отзывов
        10 000 000+ Скачиваний
        App Store
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 173k отзывов
        20 000 000+ Скачиваний

        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Где VPN в айфоне?

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        Для использования VPN на iPhone, пользователи могут загрузить приложение, такое как Planet VPN, из App Store или официального сайта. После установки откройте приложение, выберите доступный сервер и нажмите на кнопку подключения. Настройки VPN также можно найти в разделе "Настройки" вашего iPhone, но наиболее простым и удобным способом является использование специализированного приложения.

        Как ВПН включить на айфоне?

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        Чтобы включить VPN на iPhone, выполните следующие шаги:

        1. Загрузите приложение VPN, например, Planet VPN, из App Store или официального сайта.
        2. Установите и откройте приложение.
        3. Внутри приложения выберите желаемый сервер.
        4. Нажмите на кнопку подключения или аналогичную.
        5. После успешного подключения, в верхней части экрана появится иконка VPN, указывающая на активное соединение.

        Теперь ваше интернет-соединение будет защищено и анонимно.

        Может ли ВПН воровать данные?

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        Конечно, Planet VPN, как и другие надежные VPN-сервисы, не занимается кражей данных. У Planet VPN нет регистрации, и он не сохраняет ваши логи просмотра. Все платежи, включая оплату Premium подписки через криптовалюты, полностью анонимны. Всегда выбирайте проверенные VPN-решения, чтобы обеспечить свою безопасность в сети.

        Почему VPN не работает на айфоне?

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        Если VPN не работает на вашем iPhone, причин может быть несколько:

        1. Проблемы с интернет-соединением. Проверьте связь с интернетом без VPN.
        2. Приложение устарело. Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения Planet VPN.
        3. Конфликт с другими приложениями. Убедитесь, что другие VPN или сетевые приложения не мешают работе Planet VPN.
        4. Проблемы с сервером. Попробуйте подключиться к другому серверу в приложении.

        Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки Planet VPN.

        В современном мире, где конфиденциальность и безопасность в Интернете становятся все более и более важными, использование нашего сервиса Planet VPN дает ряд преимуществ. Ниже приведены некоторые преимущества использования бесплатного VPN для iOS:

        • Повышенная безопасность: когда вы используете VPN, ваш интернет-трафик шифруется, что затрудняет перехват и чтение ваших данных. Это особенно важно, если вы часто используете незащищенные общедоступные сети Wi-Fi, которые могут подвергать вас взлому и другим онлайн-угрозам.
        • Защита конфиденциальности: скрывая ваш IP-адрес и затрудняя отслеживание ваших действий в Интернете, наш бесплатный VPN для iPhone и iPad также может помочь защитить вашу конфиденциальность в Интернете.
        • Повышение производительности: время от времени использование бесплатного VPN для устройств iOS может повысить скорость интернета, особенно если вы подключаетесь к серверу, расположенному ближе к вашему местоположению.
        • Блокировка рекламы и вредоносных программ: некоторые VPN-сервисы включают в себя блокировщики рекламы и вредоносных программ. Эти функции защитят ваше устройство от вредоносных программ и не позволят рекламе следить за вашими действиями в Интернете.

        В целом, использование Planet VPN на iPhone и iPad имеет много преимуществ, от улучшенной безопасности до защиты конфиденциальности.