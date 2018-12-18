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Скачать VPN для macOS - лучший бесплатный впн для Мак

Planet VPN

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для macOS X HighSierra, macOS Mojave, macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey, macOS Ventura и macOS Sonoma

  • Без ограничений на передачу данных, время использования и пропускную способность
  • Строгая безлоговая политика
  • Каждый сервер использует надежное шифрование жесткого диска
  • Нет необходимости регистрироваться или предоставлять личную информацию
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Planet VPN

3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
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    2. Авторизоваться
    signin
    Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для всех Mac устройств

        Вы можете установить наш бесплатный VPN для macOS на любое устройство, такое как iMac, MacBook и iPad. Вы можете просматривать веб-страницы анонимно и защищать свою личную информацию с помощью VPN, которая добавляет дополнительный уровень безопасности и конфиденциальности вашим действиям в Интернете. При использовании общедоступных сетей Wi-Fi использование VPN на вашем устройстве macOS может быть особенно важным, поскольку эти сети часто незащищены и открыты для кибератак.

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        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

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        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Windows
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        Оценка 4.5 из 5 80k отзывов
        800 000+ Установок
        Google reviews
        star star star star
        Оценка 4.9 из 5 4305 отзыва

        Ключевые преимущества Planet VPN для Mac:

        Гарантирует конфиденциальность
        Гарантирует конфиденциальность
        Наш бесплатный VPN для Mас обеспечивает конфиденциальность пользователей благодаря строгой политике без логов и отсутствию передачи данных третьим лицам. Кроме того, каждый сервер по всему миру обладает надежным шифрованием жесткого диска
        Самый быстрый
        Самый быстрый
        Planet VPN для Mac обеспечивает лучшие скорости соединения на рынке
        Торренты
        Торренты
        Используйте Planet VPN для анонимного скачивания торрентов
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        Наше приложение блокирует весь трафик, если ваше VPN-соединение отключается. Это предотвращает отправку незашифрованного трафика с вашего Mac
        Без ограничений по времени и использованию данных
        Без ограничений по времени и использованию данных
        Нет никаких ограничений на просмотр веб-страниц, потоковую передачу или загрузку контента при использовании Planet VPN, поскольку он предлагает безлимитную пропускную способность и передачу данных
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        Есть более 60 стран для выбора местоположения VPN
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Протокол OpenVPN обеспечивает лучшее шифрование для вашего Mac
        Поддержка
        Поддержка
        Независимо от сложности вопроса, наш веб-сайт предлагает круглосуточную поддержку в чате или систему электронных заявок по электронной почте
        Скачать бесплатно

        В использовании нашего бесплатного VPN для Mac можно увидеть множество преимуществ, особенно в современном мире расширенных возможностей подключения, где конфиденциальность и безопасность в Интернете важны как никогда. Вот некоторые из основных преимуществ использования Planet VPN:

        • Повышенная безопасность: Повышение безопасности в Интернете — одно из основных преимуществ использования бесплатного VPN для Mac. Ваш интернет-трафик шифруется с помощью VPN, что практически исключает возможность перехвата и чтения данных.
        • Защита конфиденциальности: Скрывая ваш IP-адрес и затрудняя отслеживание ваших действий в Интернете, VPN также может помочь защитить вашу конфиденциальность в Интернете. Это может быть особенно полезно, если вы хотите, чтобы ваш интернет-провайдер, рекламодатели и другие третьи лица не могли получить доступ к вашей истории просмотров и другим действиям в Интернете.
        • Повышение производительности: В некоторых случаях подключение к VPN-серверу на вашем устройстве macOS, который находится ближе к вашему местоположению, может повысить производительность Интернета.
        • Экономия: Наконец, благодаря более низким ценам на товары и услуги, которые могут быть дороже в вашем регионе, использование VPN на вашем macOS может помочь вам сэкономить деньги.