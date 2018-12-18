Как использовать бесплатный VPN для использования Steam Games

Можно ли сделать покупки в Steam дешевле?

Steam – это платформа, через которую можно покупать лицензионные игры и скачивать их на компьютер. В данной платформе есть один нюанс - региональные цены. Это означает, что платформа Steam указывает разные цены на игры для разных регионов, причем разница может быть существенной.

Например, китайские пользователи платят только $47,20 за Assassins Creed Origins, а пользователи из США платят $59,99. Используя возможности Planet VPN вы сможете сэкономить как минимум $20 на различных покупках в Steam.