Бесплатный онлайн сканер на вирусы - файл или URL-адрес

Насколько важно проверять ПК на вирусы
Наибольшее количество угроз компьютерных пользователей поджидает именно в Интернете, когда мы переходим по сайтам, открываем рекламные баннеры или кликаем на дополнительные диалоговые окна, скачиваем файлы и архивы. Никогда не знаешь, когда в твоем компьютере окажется вредоносный объект, особенно если на устройстве не активна антивирусная защита или VPN.
На сегодняшний день среди опасностей Интернет-пространства, которые грозят нарушением работы системы или хакерскими взломами, выделяют следующие:
- троянские вирусы;
- загрузочные объекты;
- атак DNS и информационных утечек.
Если вы серфите в Интернете без скачивания каких-либо файлов, вы все равно подвергаетесь большому риску. Есть высокая вероятность нарушения вашей безопасности из-за:
- хищения данных во время их передачи по сети;
- активности спамеров, которые пытаются вас дезориентировать и скомпрометировать на посторонние действия;
- блокировок и ограничений в вашей стране или регионе;
- спамеров, пытающихся сбить вас с толку и скомпрометировать.
Где осуществляется проверка на вирусы
Безопасность сайта, который вы посещаете, – это важный фактор для каждого пользователя, который посещает Интернет. Но как убедиться, что веб-ресурс, на который вам нужно зайти и получить целевую информацию, очищен от вирусов и не представляет никакую угрозу? Для самого сайта это тоже немаловажно, так как влияет на уровень его надежности и рейтинга.
- антивирус заблокирован потенциально опасный сайт;
- происходит редирект без причины;
- посещаемость сайта резко упала;
- поступило уведомление о наличии вируса от других пользователей;
- почта заблокирована хостинг-провайдером.
Сервис Planet VPN позволяет выполнить быструю проверку на вирусы онлайн любого веб-ресурса на наличие:
- опасных кодов;
- червей;
- троянских программ;
- прочих вредоносных объектов.
С целью защиты конфиденциальности пользователя VPN ищет и устраняет следующие опасности:
Как делать вирусную проверку сайта онлайн через Planet VPN
Когда ваш компьютер или мобильное устройство защищено, никакие атаки и риски неполадки в работе операционной системы больше не страшны. Однако мало использования только антивирусной программы, которая отвечает за поверхностную безопасность. Принцип работы Planet VPN устроен таким образом, что скрывается не только реальный IP-адрес пользователя, но и полностью шифруется информационный трафик. Вы сможете применять функцию проверки файла на вирусы или проверки URL на вирусы отдельно, чтобы предотвратить посещение подозрительных или опасных сайтов для сохранения собственной безопасности.
Онлайн сканер вирусов от Planet VPN обеспечивает полноценную защиту и конфиденциальность пользовательских данных и устройства, когда вы пользуетесь Интернетом. Трафик шифруется и направляется в защищенный туннель – это особая технология для гарантии безопасности данных при их передаче в сети. Когда у вас включен VPN, вы можете не бояться вирусной атаки и комфортно серфить, посещая целевые сайты.
Используйте виртуальную частную сеть для создания режима анонимности в сочетании с антивирусной программой, чтобы обеспечить мультизащиту для вашего ПК и не беспокоиться о кибербезопасности в сети.
Как защитить телефон от вирусов – меры безопасности
Смартфоны набирают все больше популярности и превосходства перед стационарными ПК. Особенно удобно, подключаться к Wi-Fi в спортклубе, кафе, торговом центре и любом другом общественном месте, если необходимо срочно найти важную информацию или коммуницировать в соцсетях. Однако взаимодействие происходит по незащищенному туннелю и посторонние лица легко могут перехватить ваши данные, что резко подрывает вашу приватность и безопасность данных.
Когда вы подключаетесь к VPN, генерируется защищенный туннель соединения, чтобы передача данных происходила скрытно от посторонних субъектов. Все файлы будут в безопасности и никакого риска для взлома и кражи.
Planet VPN – это уникальное решение, чтобы одновременно обезопасить свои данные и позаботиться об антивирусной защите на мобильном устройстве. Вы сможете подключаться к Интернету в анонимном режиме и одновременно проверять ссылку на вирусы и на наличие явных или потенциальных угроз.
Как проверить телефон на наличие вирусов через компьютер
Несмотря на технологичность смартфонов и то, что они превосходят компьютеры, они все равно остаются уязвимыми к вирусам и опасным объектам, которые легко могут проникать в систему из сети. Шпионские программы и трояны могут незаметно считывать данные пользователя и передавать их хакерам для незаконных действий. В частности, вредоносные объекты нацелены на кражу паролей, кодов доступа, платежных карт, адресов электронных почт. Зараженное устройство работает медленнее, а трафик существенно возрастает.
Сканер вирусов от Planet VPN позволяет осуществить быструю и качественную проверку – достаточно подсоединить смартфон к вашему ПК:
посредством USB-кабеля создать соединение между ПК и смартфоном и выбрать MTP/Режим накопления через меню настроек;
скопировать файл с телефона на компьютер и выполнить его сканирование на странице проверки.