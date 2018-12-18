VPN для Windows - скачать бесплатный VPN для вашего ПК

Наше приложение VPN (виртуальная частная сеть) можно установить на все устройства Windows, включая настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность интернет-активности, наш бесплатный VPN для Windows создает зашифрованный туннель между устройством пользователя и Интернетом.

Вы можете настроить VPN, чтобы защитить свои действия в Интернете от таких опасностей, как хакеры, вирусы и кража личных данных, независимо от того, используете ли вы настольный компьютер с Windows, ноутбук или планшет.