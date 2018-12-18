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VPN для Windows - скачать бесплатный VPN для вашего ПК

Planet VPN

Самое надёжное и безопасное VPN-решение для Windows 11, 10, 8, 7

  • Строгая политика отсутствия логов
  • Мощное шифрование жесткого диска на каждом сервере по всему миру
  • Не требуется регистрация или предоставление персональных данных
  • Отсутствуют какие-либо ограничения на трафик, время или пропускную способность
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Planet VPN

3 простых шага для установки Planet VPN

1. Скачать
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    2. Авторизоваться
    signin
    Войдите в приложение с учетными данными, отправленными на вашу электронную почту
      3. Подключиться
      connect
      Выберите сервер и подключитесь к VPN

        Скачайте Planet VPN для всех Windows устройств

        Наше приложение VPN (виртуальная частная сеть) можно установить на все устройства Windows, включая настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. Чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность интернет-активности, наш бесплатный VPN для Windows создает зашифрованный туннель между устройством пользователя и Интернетом.

        Вы можете настроить VPN, чтобы защитить свои действия в Интернете от таких опасностей, как хакеры, вирусы и кража личных данных, независимо от того, используете ли вы настольный компьютер с Windows, ноутбук или планшет.

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        Реальные отзывы о Planet VPN с различных площадок

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        Trustpilot
        star star star star
        Оценка 4.8 из 5 141 отзыв
        Windows
        star star star star
        Оценка 4.5 из 5 80k отзывов
        800 000+ Установок
        Google reviews
        star star star star
        Оценка 4.9 из 5 4305 отзыва

        Ключевые преимущества Planet VPN для Windows

        Конфиденциальность на первом месте
        Конфиденциальность на первом месте
        Наш бесплатный VPN для Windows имеет строгую политику без записи логов. Это обеспечивает конфиденциальность данных пользователей и нераспространение их третьим лицам. Кроме того, мы используем надежное шифрование жесткого диска на серверах по всему миру.
        Самые высокие скорости
        Самые высокие скорости
        Planet VPN обеспечивает наилучшие скорости соединения на рынке
        Torrents
        Torrents
        С Planet VPN вы можете анонимно пользоваться торрентами
        Функция Kill Switch
        Функция Kill Switch
        Если соединение с VPN было потеряно, наше приложение автоматически блокирует весь трафик, чтобы предотвратить передачу незашифрованного трафика с вашего компьютера или ноутбука Windows
        Без ограничений по времени или трафику
        Без ограничений по времени или трафику
        Planet VPN предоставляет неограниченную пропускную способность и передачу данных. Вы можете свободно просматривать, стримить и загружать без каких-либо ограничений
        Широкая сеть
        Широкая сеть
        У нас есть много VPN-локаций по всему миру: более 60 стран
        Надежное шифрование
        Надежное шифрование
        Для обеспечения максимальной безопасности вашего компьютера мы используем протокол OpenVPN с лучшим шифрованием
        Поддержка
        Поддержка
        Для решения сложных вопросов мы предлагаем круглосуточную онлайн-поддержку через чат или электронную почту на нашем сайте
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        Часто задаваемые вопросы (FAQs)

        Какой VPN лучше для пк бесплатный?

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        При выборе бесплатного VPN для ПК важно учитывать безопасность, скорость и надежность. Planet VPN является отличным выбором: он предлагает сильное шифрование, строгую политику без сохранения логов и высокую скорость подключения. В бесплатной версии доступно 5 серверов в популярных локациях, и нет необходимости в регистрации. Planet VPN также получил 4,9 звезды по отзывам пользователей на веб-магазинах, что делает его одним из самых доверенных бесплатных VPN.

        ВПН - что это и как работает?

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        VPN (Virtual Private Network) - это инструмент, который создаёт зашифрованное соединение между вашим устройством и интернетом, обеспечивая анонимность и безопасность в сети. Он скрывает ваш реальный IP-адрес, заменяя его IP-адресом выбранного сервера. Planet VPN использует сильное шифрование, чтобы защитить ваши данные. Просто загрузите приложение, выберите сервер и подключитесь.

        ВПН где можно выбрать страну

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        VPN-сервисы, такие как Planet VPN, позволяют выбирать серверы в различных странах. Это дает возможность менять ваше виртуальное местоположение. С Planet VPN вы можете легко выбрать желаемую страну из списка доступных серверов в приложении. В бесплатной версии предоставляется 5 популярных локаций, а с премиум-подпиской доступ к более чем 1260 серверам в 60+ странах.

        Как VPN настроить?

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        Настройка VPN довольно проста. С Planet VPN достаточно выполнить следующие шаги:

        1. Загрузите приложение Planet VPN с официального сайта или магазина приложений.
        2. Установите и запустите приложение.
        3. Откройте список доступных серверов внутри приложения.
        4. Выберите желаемый сервер.
        5. Нажмите "Подключить".

        И готово! Теперь ваше соединение безопасно и анонимно. Никаких сложных настроек не требуется.

        Как VPN шифрует трафик?

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        VPN, такой как Planet VPN, шифрует трафик, используя современные алгоритмы шифрования. Когда вы подключаетесь к VPN, ваша сетевая активность проходит через зашифрованный туннель, делая реальные данные недоступными для посторонних, подменяя их данными сервера, к которому вы подключаетесь. Planet VPN использует сильное шифрование на каждом сервере по всему миру, применяя популярные протоколы подключения. Таким образом, ни хакеры, ни провайдеры интернет-услуг не могут просматривать или перехватывать вашу активность в сети.

        Какой VPN скачать бесплатно для компьютера?

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        Planet VPN предлагает мощную бесплатную версию с 5 серверами в самых популярных локациях. "Planet VPN" обеспечивает высокую степень безопасности и легкость в использовании. Просто загрузите приложение с официального сайта, установите и подключитесь к выбранному серверу. Никакой регистрации для начала работы с бесплатной версией не требуется.

        Все пользователи могут защитить свою конфиденциальность и безопасность в Интернете с помощью бесплатного VPN для Windows (виртуальная частная сеть).

        Кроме того, при использовании общедоступных сетей Wi-Fi использование VPN может помочь предотвратить перехват данных. Публичные сети Wi-Fi имеют репутацию небезопасных и открытых для хакерских атак. Однако пользователи Windows могут защитить свои данные и не дать хакерам или другим сторонам перехватить информацию, передаваемую между устройством пользователя и Интернетом, с помощью VPN.

        Виртуальные частные сети могут помочь пользователям Windows избежать онлайн-отслеживания со стороны рекламодателей и других третьих лиц в дополнение к обеспечению безопасности. VPN может помешать рекламодателям отслеживать онлайн-активность пользователей и показывать целевую рекламу, шифруя данные и скрывая IP-адрес пользователя.

        В целом, использование нашего бесплатного VPN для Windows может повысить безопасность и конфиденциальность в Интернете для всех пользователей. Подключение к защищенной и зашифрованной сети может помочь пользователям получить более безопасную и защищенную работу в Интернете, независимо от того, используют ли они настольный компьютер, ноутбук, планшет или мобильный телефон.